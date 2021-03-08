2021/03/08 | 20:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم الاثنين، انه ستكون هنالك زيادة بمبلغ الاعانة في حال تمت المصادقة على التخصيصات المالية التي حددتها الحكومة ضمن موازنة ٢٠٢١.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن وزيرها “ترأس اليوم اجتماعاً موسعاً ضم الملاك المتقدم لهيئة الحماية الاجتماعية لمناقشة استحقاقات الفئات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل: زيادة مبالغ الاعانة الاجتماعية بهذه الحالة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل: زيادة مبالغ الاعانة الاجتماعية بهذه الحالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).