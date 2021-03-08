2021/03/08 | 20:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الزراعة السماح بتصدير محاصيل الجت والبرسيم ومخلفات الذرة الصفراء لوفرتها محليا ومن كافة المنافذ الحدودية .وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان ان : الوزارة اعدت خطة في وقت سابق لاجل انتاج هذه المحاصيل والتوسع في زراعتها مما شجع الفلاحين على زيادة المساحات المزروعة وصولا الى وفرتها محليا ،مشيراً الى ان : هذا القرار جاء بناءاً على وفق متطلبات الزيادات المتسارعة في وفرت هذه المحاصيل ،فضلا عن مخلفات الذرة الصفراء قبل الجني كمادة خضراء وبعد التفريط والتجفيف.واضاف ان : هذه المحاصيل هي تستخدم للاغراض العلفية ، عاداً هذه الخطوة بالمهمة لانها تشجع الفلاحين على التوسع في زراعة هذه المحاصيل المهمة نتيجة حصولهم على مدخولات جيدة .واوضح النايف ان : سياسة الوزارة هي تحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي من جانب وتصدير الفائض منها محليا الى خارج البلاد من جانب أخر بغية تعظيم ايرادات الدولة من العملة الصعبة والتي تسهم في جعل القطاع الزراعي رقم مهم في الانتاج القومي للبلاد./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السماح بتصدير منتجات زراعية لوفرتها محليا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السماح بتصدير منتجات زراعية لوفرتها محليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).