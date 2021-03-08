الحداد: ندعم مبادرة الكاظمي في دعوته إلى حـوار وطني حقيقي عميق وعلى كلّ المستويات إلى طاولة الحـوار

2021/03/08 | 20:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد دعم مبادرة رئيس الوزراء في دعوته إلى حـوار وطني حقيقي عميق وعلى كلّ المستويات الرسمية والحزبية والشعبية من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية إحتجاجية، ومعارضي الحكومة إلى طاولة الحـوار.و ثمن الحـداد بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ,عالياً جهود الحكومة الإتحادية وحكومة أقليم كردستان في إنجاح زيارة البابا فرنسيس إلى العراق وما حفلت به من مظاهر التنظيم وحفاوة الإستقبال والترحيب الرسمي والجماهيري، وإجماع وطني على إستثمار هذه الزيارة التأريخية لترسيخ مبادئ التعايش السلمي، وتعزيز روح الأخوة والمحبة الإنسانية بين جميع مكونات الشعب، ونشر قيم التسامح والسلام في عموم البلاد ".واشار نائب رئيس مجلس النواب إلى خطاب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي ألقاه بمناسبة مراسم توديع البابا فرنسيس وماجاء في مضمونه بإن العراق أمام فرصة حقيقية لاستعادة دوره التأريخي في المنطقة والعالم رغم كلّ العقبات والتحديات ".وقال الحداد:" نؤيد وندعم مبادرة رئيس الوزراء في دعوته إلى حـوار وطني حقيقي عميق وعلى كلّ المستويات الرسمية والحزبية والشعبية وجميع المختلفين من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية إحتجاجية، ومعارضي الحكومة إلى طاولة الحـوار"، مضيفاً بأن دعوة الكاظمي إلى حوار مفتوح وصريح مع الحكومة على أساس مصلحة البلد وأمنه وسيادته وعلى قاعدة حفظ أمن العراق وسيادة القانون مهم للغاية، ويجب أن تستمر المساعي والمفاوضات للتوصل إلى إطار الاتفاق النهائي للعلاقة بين الحكومة المركزية وأقليم كوردستان وحل القضايا والملفات العالقة بين الطرفين حــلاً جــذرياً"./انتهى2

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