الكاظمي يصدر توجيهات خاصة بنقاط التفتيش في بغداد

2021/03/08 | 20:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ،اليوم الاثنين، خلال زيارته الى قيادة عمليات بغداد برفع عدد من نقاط التفتيش ووضع خطة مدروسة لرفع نقاط التفتيش ...

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