بابا الفاتيكان يبعث رسالة للرئيس والشعب العراقي أثناء مغادرته

2021/03/08 | 20:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان رسالة أثناء مغادرته الأجواء العراقية، الإثنين، وتم إيصالها من خلال قائد رحلة الطائرة على لسانه عن طريق مركز المراقبة...

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