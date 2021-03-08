ما قاله البابا فرانسيس لامس نفوس العراقيين.. ماذا قال؟

2021/03/08 | 20:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم بابا الفاتيكان فرانسيس زيارته للعراق التي استمرت اربعة ايام، دعا خلالها إلى نبذ العنف والكراهية، وترميم الأواصر الاجتماعية قبل ترميم الأبنية....

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