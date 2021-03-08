ذهبي الذي ضاع - ساطع هاشم

2021/03/08 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ساطع_هاشم سأقص عليك ذكرياتي قبل ان يقبل النسيان ويجتاح دماغي، ليس لأنها رائعة او ذات مغزى ولكن لان كل شيء يحدث الان بالعالم يذكرني بها.فقد كنت أُحِبُ امرأة وقد غَسَلَت صورتها كياني، كان هذا كله فيما مضى عندما اجتاح العالم مرض خطير اختطفها مني مثلما يخطف الالاف هذه الأيام، ثم تركتني وحيداً، غير معروف يحمل درعًا أحادي اللون (اسود)، والأسود ، ليس سيئًا أو غادرًا ولكنه لون يسعى دائماً لإخفاء هويته الحزينة و ......





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