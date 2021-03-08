حقوق الإنسان تكشف عدد حوادث السير في العراق خلال العام الماضي

2021/03/08 | 20:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قدّم عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، الاثنين، إحصائية بعدد حوادث السيارات خلال العام 2020، وفيما أشار إلى أنها بلغت 4666 حادثاً مرورياً، أعرب عن قلقه من هذه النسبة المرتفعة. وقال الغراوي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “المفوضية أشّرت ارتفاعا ملحوظا في عدد الحوادث المرورية بسبب انعدام …

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