هل يضع البابا قطعة “الفسيفساء” المفقودة في لوحة العراق؟

2021/03/08 | 20:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – NNC أطلق المخرج والمنتج العراقي نوزاد شيخاني، مشروع لوحة فنية تمثل جميع مكونات الشعب، وذلك عقب الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان الى العراق، عادا المشروع بانه “سيعبر عن رموز ورسائل مهمة”.وقال شيخاني، وهو يحمل الجنسية الالمانية بالاضافة الى العراقية، في مقال اطلاق مشروعه وتلقى “المركز الخبري الوطني” نسخة منه إنه “بشجاعة وعزيمة وإصرار، […]

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