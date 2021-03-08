البابا: خالص امتناني لرئيس العراق وشعبه العزيز لحسن الاستقبال وكرم الضيافة

2021/03/08 | 20:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعث البابا فرنسيس، رسالة إلى الرئيس برهم صالح والشعب العراقي أثناء مغادرته الأجواء العراقية.

ونقل قائد رحلة الطائرة التي أقلت البابا الى العاصمة روما، على لسانه عن طريق مركز المراقبة الجوية في بغداد أثناء مغادرته الأجواء العراقية قوله، إلى فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق وعاصمتها بغداد، أثناء مغادرتي العراق وبعد اختتام رحلتي الرسولية، أودّ التعبير مجدداً عن خالص امتناني لفخامتكم ولشعب العراق العزيز لاستقبالكم الحار وكرم ضيافتكم التي لمستها خلال إقامتي في بلدكم، مع خالص الأمنيات والصلوات بأن يعمّ أمَّتَكم السلامُ، والوحدة.

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