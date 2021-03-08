النصر يوجه دعوة للكتل السياسية بشأن سعر صرف الدولار

2021/03/08 | 20:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجهت كتلة النصر النيابية، الإثنين، دعوة إلى الكتل السياسية بشأن سعر صرف الدولار.وقالت النائب عن كتلة النصر، في بيان: “نستغرب إصرار وزير المالية ومن خلفه محافظ البنك المركزي على الإبقاء على سعر صرف الدولار الحالي رُغم الزيادة الكبيرة في أسعار النفط”.وأضافت: “ونحن في كتلة النصر النيابية نُجدد الدعوة الى محافظ البنك المركزي ووزير المالية بإعادة سعر صرف الدولار الى سابق عهده، حيث إن المُتضرر الوحيد من هذا الإجراء هو المواطن الذي تحت خط الفقر ، إذ لمسنا تغير كبير في اسعار المواد الغذائية والاحتياجات اليومية للمواطن البسيط”.ودعت سجاد، جميع الكُتل السياسية في مجلس النواب الى “وقفة […]

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