2021/03/08 | 20:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تستولي على عبوات وقنابر في سنجار) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تستولي على عبوات وقنابر في سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).