2021/03/08 | 20:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت وجود توجه نيابي لتعديل سعر صرف الدولار في موازنة ألفين وواحد وعشرين.

وقال جودت في تصريحات صحفية إن سعر برميل النفط في الموازنات العامة يكون دائما أقل من سعره في الأسواق العالمية لضمان عدم حدوث خلل كبير في حال حدوث أي انخفاض بأسعار النفط العالمية، مشيرة إلى أن البرلمان لا ينوي تغيير سعر الصرف في الموازنة على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الى سبعين دولارا للبرميل الواحد.

وأوضحت أن الفائض من فرق الأسعار سيذهب الى الموازنة التكميلية، وسيقلل بشكل كبير من العجز المالي في الموازنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد النيابية: لا يوجد توجه برلماني لتغيير سعر صرف الدولار في الموازنة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتصاد النيابية: لا يوجد توجه برلماني لتغيير سعر صرف الدولار في الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).