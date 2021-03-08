حقوق الإنسان: 4666 حادث و1552 وفاة و10670 إصابة خلال عام في العراق

2021/03/08 | 20:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، عن عدد حوادث السير في عموم البلاد خلال العام الماضي ألفين وعشرين.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان، إن عدد حوادث السيارات في العراق بلغ أكثر من أربعة آلاف وست مئةٍ وستين حادث مروري، تسببت بوفاة أكثر من ألفٍ وخمس مئةٍ وخمسين مواطن، وإصابة ما يزيد عن عشرة آلاف وست مئة آخرين، كان لبغداد النصيب الأكبر منها، مشيراً إلى تشخيص المفوضية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحوادث المرورية بسبب انعدام متطلبات السلامة في الطرق وقدمها، ورداءة السيارات المستخدمة من قبل المواطنين.

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