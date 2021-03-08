الأردن تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

2021/03/08 | 20:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعسجلت العاصمة الأردنية عمان، اليوم الاثنين، أعلى حصيلة إصابات يومية، بفيروس كورونا المستجد، منذ بدء الجائحة فيها، وبلغت 3929 من أصل 7431 إصابة جديدة سجلت في البلاد.وأعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 52 حالة وفاة و7431 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 435130 حالة، والوفيات إلى 4987 وفاة.

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