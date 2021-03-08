2021/03/08 | 20:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت السلطات البريطانية، الأسبوع الماضي، بسجن رابع مسؤول تنفيذي، بعد إدانته برشوة مسؤولين حكوميين لنيل عقود نفطية في العراق الذي لم يوضح ما إذا كان لايزال يباشر القضية التي وقعت على أراضيه أم لا؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قضية "أونا أويل".. صمت عراقي وسط إدانات بريطانية وملاحقات أسترالية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قضية "أونا أويل".. صمت عراقي وسط إدانات بريطانية وملاحقات أسترالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).