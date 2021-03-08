مسرور بارزاني يرحب بدعوة الكاظمي

2021/03/08 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

رحب رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، بدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من اجل عقد حوار وطني بين الأطراف العراقية.

وقال بارزاني في بيان، "باسم حكومة إقليم كردستان أرحب وأدعم دعوة رئيس الوزراء الاتحادي، السيد مصطفى الكاظمي، من اجل عقد حوار وطني بين الأطراف العراقية لحل جميع المشاكل والصراعات بشكل جذري".

وأضاف، "كما نعرب عن استعدادنا للتوصل إلى اتفاق شامل ونهائي لحل كافة المشاكل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على أساس الدستور".

وفي كلمة له، بثها التلفزيون الرسمي، في الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم، تحدث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن ان رسالة زيارة البابا فرنسيس إلى العراق وصلت الى العالم أجمع، فيما دعا جميع القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية، والمعارضة لحكومته الى حوار وطني شامل، يضمن حق العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره.

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