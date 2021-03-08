أمانة مجلس الوزراء تحدد الموقف بشأن الدراسة خلال أيام الحظر بعد تمديده

2021/03/08 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

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أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء استمرار الدراسة الإلكترونية في المدارس والجامعات خلال تمديد فترة حظر التجوال لأسبوعين.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الناطق باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد قوله إن"قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المرقم (10) لسنة 2021، المأخوذ في الجلسة الثالثة المُنعقدة بتأريخ 3/ 3/ 2021 أكد على وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية، الاستمرار بالدراسة الكترونيا، مع استثناء المراحل المنتهية لكليات الطب البشري وطب الأسنان والتمريض بالدراسة الحضورية (العملي) فقط للمراحل المنتهية (يومان في الاسبوع)".وأضاف، أن "استئناف امتحانات الدراسات العليا سيكون يوم الاثنين الموافق لـ 15/ 3/ 2021 حضوريا".

وفي وقت سابق ، دعت لجنة التربية النيابية إلى إجراء امتحانات نصف السنة في أيام الحظر الجزئي.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تمديد الحظر الوقائي من فيروس كورونا حتى الـ 22 من آذار الجاري.وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "نظراً للموقف الوبائي الحالي، وما يرافقه من مؤشرات تتنبأ بخطر زيادة الإصابات والحالات الشديدة والحرجة، إذ تشير البيانات الوبائية الحالية لمرض (كوفيد – 19) إلى زيادة في أعداد الإصابات وحالات دخول المستشفيات، وللحفاظ على سلامة المواطنين، واستناداً توصيات وزارة الصحة تقرر تمديد إجراءات حظر التجوال الشامل لأيام الجمعة والسبت والأحد، والجزئي من الثامنة مساءً حتى الخامسة فجراً لبقية أيام الأسبوع اعتباراً من 9/3/2021 ولغاية 22/2/2021".وأضافت، "مع التأكيد على الفرق الصحية والقوات الأمنية بمتابعة الإجراءات المأخوذة ومحاسبة المخالفين بشدة".ويوم أمس قال وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، إن وزارته تراقب الموقف الوبائي وتتوقع زيادة الإصابات بكورونا في الأيام المقبلة.

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