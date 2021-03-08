الاتفاق على تأجيل 3 مواد متبقية من قانون المحكمة الاتحادية الى الجلسات المقبلة

2021/03/08 | 20:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ابلغت الكتل السياسية ، ممثليهـا في مجلس النواب انه تم الاتفاق على تأجيل المواد الثلاث المتبقية من قانون المحكمة الاتحاديـة الى الجلسات المقبلة ، و المواد هي 2 - 3 - 12./انتهى5

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