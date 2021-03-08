الركابي: ستكون هنالك زيادة بمبلغ الاعانة في حال تمت المصادقة على التخصيصات المالية التي حددتها الحكومة ضمن موازنة ٢٠٢١

2021/03/08 | 20:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي عن زيادة بمبلغ الاعانة ستتحقق في حال تمت المصادقة على التخصيصات المالية التي حددتها الحكومة ضمن موازنة ٢٠٢١.وذكر بيان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان , الوزير تراس اليوم الاثنين اجتماعاً موسعاً ضم الملاك المتقدم لهيئة الحماية الاجتماعية لمناقشة استحقاقات الفئات الفقيرة وفق معيار خط الفقر واعتمادها على الكثافة السكانية في ضوء قانون الحماية الاجتماعية ".واكد الوزير اهمية التوسع في الشمول بالحماية الاجتماعية وزيادة سقف الاعانة اذا ماتمت الموافقة على التخصيصات المالية التي حددتها الحكومة والمصادقة عليها من قبل مجلس النواب ضمن موازنة العام ٢٠٢١.كما ناقش الركابي بحسب البيان , مع دوائر الحماية الالية والاوزان المعتمدة من قبل وزارة التخطيط والالية المعتمدة بين الوزارتين المعنية بشمول الشرائح المتقدمة للحصول على راتب الحماية الاجتماعية ,مشيراً الى ان الجدول المعد من قبل وزارة التخطيط بخصوص حصة كل محافظة قريب من الواقع الاسري لكل محافظة"./انتهى2

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