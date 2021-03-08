أمس احتفلن بعيدهن العالمي / حول التمييز الهيكلي ضد النساء في الرأسمالية - رشيد غويلب

2021/03/08 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب كان أحد “الأوامر التنفيذية” الأولى للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن هو حظر “التمييز بين الجنسين”.



وإذا ما ألقينا نظرة سريعة على تركيبة حكومة بايدن فيبدو الأمر منسجما.



تبلغ نسبة النساء في الحكومة 46 في المائة، و50 في المائة من قوامها ليس من البيض، و15 في المائة ينحدرون من أصول لاتينية، 23 في المائة من الأفارقة الأمريكان، 11 في المائة ينحدرون من آسيا والمحيط الهادي.



وإذا ما اعتمدنا معايير الإعلام الت ......





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