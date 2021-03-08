أمانة مجلس الوزراء تؤكد استمرار الدراسة الإلكترونية خلال حظر التجوال

2021/03/08 | 20:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، استمرار الدراسة الإلكترونية في المدارس والجامعات خلال تمديد فترة حظر التجوال.

وقال الناطق باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد بحسب وكالة الأنباء العراقية إن “قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المرقم (10) لسنة 2021، المأخوذ في الجلسة الثالثة المُنعقدة بتأريخ 3/ 3/ 2021 أكد على وزارتي التعليم العالي والتربية، الاستمرار بالدراسة الكترونيا، مع استثناء المراحل المنتهية لكليات الطب البشري وطب الأسنان والتمريض بالدراسة الحضورية (العملي) فقط للمراحل المنتهية (يومان في الاسبوع)”.

وأضاف، أن “استئناف امتحانات الدراسات العليا سيكون يوم الاثنين الموافق لـ 15/ 3/ 2021 حضوريا”.

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تمديد الحظر لمدة اسبوعين بنفس التعليمات السابقة والمتضمنة فرض حظر شامل لايام الجمعة والسبت والاحد وجزئي لباقي الايام.

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