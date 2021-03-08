2021/03/08 | 20:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – NNC عبر حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، عن أمله بان تكون زيارة بابا الفاتيكان، مدخلا لاستعادة العراق دوره في الساحة الدولية والاقليمية.وقال الحزب في بيان صحفي تلقى “المركز الخبري الوطني” نسخة منه إن “حزب الله يشيد بزيارة البابا الى العراق الشقيق ونتائجها الإيجابية، وخاصة لقاءه سماحة آية الله العظمى المرجع السيد علي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حزب الله اللبناني يأمل باستعادة العراق لدوره في المنطقة والعالم بعد زيارة البابا المركز الخبري الوطني.

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