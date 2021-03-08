2021/03/08 | 20:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 2 بالمائة في ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع إقرار حزمة التحفيز الأمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسهم الأوروبية ترتفع 2% بالختام مع تطورات حزمة التحفيز الأمريكية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسهم الأوروبية ترتفع 2% بالختام مع تطورات حزمة التحفيز الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).