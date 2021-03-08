منظمة خيرية تعاين وتعالج اكثر من 100 الف مواطن خلال شباط الماضي

2021/03/08 | 20:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

قدمت منظمة داري خدماتها الصحية لـ(104775) مواطنا خلال شباط 2021، شملت الرعاية الصحية الأولية والصحة النفسية والعلاج الطبيعي والصحة النسائية والتوليد واللقاحات، التغذية، فيما نفذت المنظمة (10996) جلسة توعية بلغ عدد المستفيدين منها(26072) مواطنا.

وذكرت المنظمة في بيان تلقته /المعلومة/، ان “إجمالي المستفيدين من خدمات داري في محافظة الأنبار بلغ (38806) مواطنا توزعوا على مراكزها وعيادتها الممولة من (WHO) على نحو (0مركز داري1- بزيبز (2840) مواطنا، مركز داري2 عامرية الفلوجة (1944) مواطنا، مركز داري 8 – حي البكر (4101) مواطنا، مركز طوارئ وإسعاف فوري الرمانة (5784)مواطنا، العيادات المتنقلة (11314) مواطنين)”

وبين ان “عيادات داري للصحة الإنجابية وصالات ولاداتها في الأنبار والممولة من (UNFPA) فقد قدمت خدماتها على نحو: (صالة ولادة الكرمة (830) مواطنة أجريت لـ (88) منهن عملية ولادة طبيعية، صالة ولادة الرمانة (1791) مواطنات أجريت لـ (34) منهن عملية ولادة طبيعية، عيادة الصقلاوية (1533) مواطنة، فيما قدمت صالة ولادة حي البكر ــ هيت الممولة من(WHO) خدماتها لـ (2316) مواطنة من بينهن (42) أجريت لهن عملية ولادة طبيعية”.

وتابع ان “مشروع داري للخدمات النسائية والتوعية والتوليد الممول من (CARE) قدم خدماته لـ (6353) مواطنة، وفي نينوى بلغ إجمالي المستفيدين من خدمات داري (63276) مواطن توزعوا عبر مراكزها وعياداتها الممولة من (WHO) على نحو: (مركز داري5 القوسيات (2198) مواطنا، مركز داري6 الجدعة (5011) مواطنا، مركز داري7 جبل سنجار (4286) مواطنا، مركز داري10 السنوني (8517) مواطنين، عيادات داري المتنقلة (19995) مواطنين، مجمع طوارئ وصالة ولادة تل مرك (3996)مواطنا، مركز ابن سينا للصحة النفسيةوالتأهيل البدني (1166) مواطنا”.

واضاف ان “مراكز داري الممولة (UNOCHA-IHF) فقد قدم خدماتها على نحو: مركز داري11 حتارة (1048)، مركز داري 12دوغات ( 1982 )، عيادات داري المتنقلة (9492) مواطنين، أما عيادات داري للصحة الإنجابية وصالات ولاداتها في نينوى الممولة من (UNFPA) فقد قدمت خدماتها على نحو: عيادة العوينات (1027) مواطنات، عيادة وانه ــ تلكيف (975) مواطنة، عيادة القيروان (674) مواطنة، صالة ولادة حمام العليل (2909) مواطنة، أجريت لـ (52) منهن ولادة طبيعية.وفي محافظة صلاح الدين بلغ إجمالي المستفيدات من خدمات عيادات داري للصحة الإنجابية الممولة من (UNFPA)بلغ (2693) مواطنة، توزعن على نحو: عيادة الصينية (1288) مواطنة، عيادة الزوية (1405) مواطنة.فيما أجرت مراكز وعيادات “داري” في الانبار ونينوى وصلاح الدين (10996) جلسة تثقيف صحي بما في ذلك التوعية من كورونا ، اذ بلغ إجمالي المستفيدين منها (26072 ) مواطنا توزعوا على نحو: الانبار (18943) مواطنا، نبنوى (5084) مواطنا، وصلاح الدين (2045) مواطنا”.



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