وصول قوة لتعقب مثيري النزاعات العشائرية في ابي صيدا بمحافظة ديالى

2021/03/08 | 20:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اعلن مدير ناحية ابي صيدا وكالة في ديالى عبدالله احمد، الاثنين، عن وصول قوة امنية خاصة من بغداد لتعقب مثيري النزاعات العشائرية داخل الناحية.

وقال احمد في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوة امنية خاصة وصلت من بغداد الى مركز ناحية ابي صيدا(30كم شمال شرق بعقوبة) وبدات بالانتشار في نقاط محددة من اجل تعزيز امن الناحية وتعقب مثيري النزاعات العشائرية والمطلوبين للقضاء بمختلف التهم”.

واضاف ان” خطة فرض القانون في ابي صيدا وانهاء اي نزاعات عشائرية بدات تاخذ اطار فعال في تعقب المطلوبين من خلال رصد استخبارية ميداني يحدد بدقة الاهداف المطلوبة مؤكدا بان امن ابي صيدا لايزال يحتاج الى جهد امني كبير لدرء مخاطر عودة النزاعات لان الخلافات والاشكالات العشائرية لاتزال قائمة ولم تنتهي رغم المحاولات الكثيرة”.

واشار الى ان” وصول قوة التعزيز سيكون لها اثر ايجابي في تعزيز الامن الداخلي وتبدبد مخاوف الاهالي لافتا الى ان الوضع في ابي صيدا مستقر لكنه يحتاج الى حلول كبيرة وتدخل حكومي من بغداد لحسم كل الاشكالات المعقدة”.

وعانت ابي صيدا من نزاعات عشائرية دامية في الاشهر الماضية ادت الى حركة نزوح للاهالي في بعض المناطق وسقوط العديد من الضحايا”.انتهى 25 ف

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