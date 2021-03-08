توضيح نيابي جديد بشأن سعر النفط وصرف الدولار في مشروع الموازنة

2021/03/08 | 20:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، الاثنين، ان ارتفاع سعر النفط مؤخرا، يغني الحكومة العراقية عن رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، مؤكدة ان سعر برميل النفط في الموازنات دائما ما يكون بأقل عن سعره في الأسواق العالمية.

وذكرت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح صحفي، اليوم (8 اذار 2021)، أن "البرلمان العراقي لا ينوي تغيير سعر برميل النفط في الموازنة لعام 2021، إذ لا توجد ثقة في أسعار النفط، لأنها غير ثابتة، ولهذا سيبقى السعر كما هو رغم الارتفاع، والفائض سيذهب نحو الموازنة التكميلية".

وبشأن تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار اضافت، أن "ارتفاع سعر النفط مؤخرا، يغني الحكومة العراقية عن رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، لذا عليها التراجع عن هذه الخطوة، خصوصا ان رفع النفط سوف يقلل بشكل كبير العجز المالي في الموازنة".

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت في وقت سابق، اليوم، لتبلغ أعلى مستوى في أكثر من عام، وذلك بعد تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة وقرار أوبك وحلفاؤها عدم زيادة الإمدادات في نيسان.

ا.ح

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