التعليم العالي تحسم موعد بدء الامتحانات والياتها

2021/03/08 | 20:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، ان الـ22 من آذار الحالي موعدا لبدء الامتحانات التي تستمر لمدة أسبوعين وتنتهي في الثالث من نيسان المقبل.

ونقلت جريدة الصباح عن الوزارة قولها اليوم، (8 آذار 2021)، ان "التعليم العالي حددت مسار الامتحانات للفصل الدراسي الأول بالجامعات والكليات الحكومية والأهلية باجراء الامتحانات من خلال المنصات الإلكترونية لأداء الاختبارات المتعلقة بالمواد غير الأساسية".

وأضافت "إرجاء موعد الامتحانات الحضورية للمواد الدراسية الأساسية التي حددت بنسبة 60 % للمراحل ما فوق الأولى ونسبة 40 % من المواد الأساسية للمرحلة الدراسية الأولى".

وتابعت "بدء امتحانات الدراسات العليا حضوريا لجميع المواد الدراسية يوم الاثنين الموافق الـ15 من آذار الحالي".

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