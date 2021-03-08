2021/03/08 | 20:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليتجاوز "داو جونز" مستوى 32 ألف نقطة، لأول مرة على الإطلاق، مع إقرار حزمة التحفيز

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