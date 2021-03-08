انتحار فتاة داخل حضيرة ابقار في ذي قار

2021/03/08 | 20:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار_اين]افاد مصدر أمني، الاثنين، بتسجيل حالة انتحار لفتاة داخل حضيرة للابقار في محافظة ذي قار.

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