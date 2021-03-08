الناشي: الاقليات تنسحب من جلسة البرلمان اعتراضا على سياسة التهميش

2021/03/08 | 20:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد

أكد رئيس كتلة الصابئة المندائية نوفل الناشي، الاثنين، انسحاب الاقليات من جلسة التصويت اليوم على قانون المحكمة الاتحادية اعتراضا على سياسة التهميش.

وقال الناشي في تصريح لـ / المعلومة/، أن الانسحاب جاء على خلفية تهميش الاقليات وعدم اشراكهم في صنع القرار .

وأضاف أن وجه الاعتراض اقحام المسائل الدينية والفقهية في التشريعات القانونية “، انتهى 25 ح

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