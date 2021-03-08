لاعب النفط يعود أمام زاخو

2021/03/08 | 20:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استعاد فريق النفط، مهاجمه وليد كريم، العائد من الإصابة، قبل مواجهة زاخو، غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة 23 من الدوري العراقي الممتاز.

وقال مدرب النفط، يحيى علوان “الفريق استعاد خدمات اللاعب وليد كريم، بعدما أبعدته الإصابة، سيكون جاهزًا لمباراة زاخو”.

وأضاف “إصابة بسام شاكر وموسى عدنان تحتاج إلى وقت أطول من أجل التعافي”.

وأشار إلى أن النفط مطالب بالفوز وكسر سلسلة التعادلات التي تعرض لها في الجولات الماضية، وبالتالي الفوز هدفنا من المباراة”.

ونوه أن زاخو خصم صعب المراس، ويضم مجموعة طيبة من اللاعبين، ويسعى لتعويض خسارته أمام الشرطة.

وأتم “المباراة التي تقام في أرضنا، لا يمكن التفريط في نقاطها من أجل التقدم في جدول الترتيب”.

ويبلغ رصيد النفط، 31 نقطة، وهو نفس رصيد زاخو.

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