نبيل صباح: نطمح لمواصلة نتائجنا الإيجابية أمام الكرخ

2021/03/08 | 20:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال لاعب نفط الوسط نبيل صباح، إن فريقه عازم على مواصلة النتائج الإيجابية، بعد الفوز على نفط ميسان.

وأضاف لكووورة “الفريق واصل تدريباته اليومية بهمة عالية، وعازمون على أن تكون مواجهة الكرخ فرصة لاستعادة موقعنا في لائحة الترتيب والاقتراب من المربع الذهبي”.

وبين “الفريق مر بفترة سوء حظ تسببت بتراجعنا، لكننا اليوم بوضعية أفضل ونطمح لمواصلة النتائج الطيبة، في ظل اكتمال الصفوف”.

وأشار إلى الجهاز الفني يعرف جيدا فريق الكرخ وسيضع طريقة لعب مناسبة للظفر بالنقاط الثلاث.

يشار إلى أن نفط الوسط يستضيف غدا الثلاثاء فريق الكرخ بملعب كربلاء الدولي، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الممتاز.

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