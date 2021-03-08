2021/03/08 | 20:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أصيب 7 عناصر من الشرطة الاتحادية العراقية، الإثنين، بانفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك شمالي البلاد، وفق مصدر أمني.وقال ضابط برتبة ملازم في شرطة كركوك، للأناضول، إن “عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق انفجرت مع مرور دورية للشرطة الاتحادية (تابعة للداخلية) في وادي أبو خناجر، غربي المحافظة”.وأضاف المصدر، الذي طلب …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 7 عناصر من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة في كركوك) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة 7 عناصر من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).