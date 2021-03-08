2021/03/08 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبض القلم طبقية ..ونجوم كورونية طالب سعدون تعرضت أنا الفقير لله وزوجتي وإبنتي الى الاصابة بفيروس كورونا والزمني السرير منذ ما يقرب الشهر ولا أزال في مرحلة النقاهة والرعاية ..لا يمكن لأسطر قليلة أن تصف أو تنقل معاناة شهر كامل من هذا المرض اللعين ..فقد كان وقع الاصابه […]

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