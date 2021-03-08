2021/03/08 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 أعمال تتنافس على جوائز مهرجان المحترف بالجزائر المفتاح حكاية واقعية بروح قصة ألف ليلة وليلة بغداد – ياسين ياس الجزائر – الزمان تواصل الفرقة الوطنية للتمثيل بدائرة السينما والمسرح وعلى خشبة مسرح الرافدين الاستعدادت لتقديم مسرحية (المفتاح) تاليف الكاتب مثال غازي واخراج اسامة سلطان الذي قال لـ (الزمان) ( تدور احداث […]

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