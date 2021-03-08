2021/03/08 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المهنية والمصداقية – فائز جواد في الوقت الذي تتضاعف فيه المجاملات والمحسوبيات في المشهد الفني والتي تشهدها بعض المؤسسات والجمعيات والاتحادات الفنية والثقافية عندما تختار الاعمال الفنية التي تشارك في مهرجان او حفل فني يمثل العراق نرى ان بعض الجمعيات والمؤسسات الفنية مازالت تعمل بمصداقية ومهنية لاختيار الاعمال التي تشارك في مهرجان […]

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