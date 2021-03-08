2021/03/08 | 21:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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القوات الأمنية تباشر برفع السيطرات في منطقة المنصور وسط بغداد » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 21:01

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