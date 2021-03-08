بالصور.. رفع عدد من السيطرات غربي بغداد

2021/03/08 | 21:09 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، صوراً لرفع عدد من السيطرات في منطقة المنصور غربي بغداد.

وقال مصدر امني، إنه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة يجري حالياً وباشراف ومتابعة قائد عمليات بغداد رفع عدد من السيطرات في منطقة المنصور".

واعلن السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي، اليوم، رفع عدد من السيطرات في بغداد.

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