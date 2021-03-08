التربية: غداً سيصدر قرار بشأن الامتحانات التمهيدية

2021/03/08 | 21:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، أن قراراً سيصدر يوم غد بشأن الامتحانات التمهيدية.وقال المكتب الإعلامي بالوزارة في تصريح، إن “يوم غد سيكون هناك قرار للوزارة بعد طرح موضوع الامتحانات التمهيدية على الجهات المعنية”.وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في وقت سابق، من اليوم، استمرار الدراسة الإلكترونية في المدارس والجامعات خلال تمديد فترة حظر […]

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