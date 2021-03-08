نائب عراقي يحدد توقيتاً يسمح بتعديل سعر الصرف لما دون 1300 دينار - عاجل

2021/03/08 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد أكد عضو مجلس النواب، عامر الفايز، الاثنين ( 8 آذار 2021)، أن إعادة سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي الى ما كان عليه قبل رفعه، أو تخفيضه إلى 1300 بدلاً من السعر الحالي الذي خصص في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، ممكن من خلال الموازنة التكميلية والتي ستتضمن الأموال الإضافية الداخلة للموازنة نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية. وقال الفايز في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "أكثر من 130 نائبًا هددوا بمقاطعة جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة، ما لم يتغير سعر صرف الدولار الحالي، نظرًا لحجم الضرر الذي تعرض له المواطن جراء هذا التغيير والتقلبات التي يشهدها السوق". وأضاف نحن "حتى وأن مضينا في التصويت على الموازنة بصيغتها الحالية بالإمكان أن يكون هناك اتفاق مع الحكومة على تغيير سعر الصرف وإعادة إلى وضعه السابق أو خفضه إلى 1300 في الموازنة التكميلية ، إذ ان هناك فارقاً كبيراً بين سعر البرميل المثبت في الموازنة بـ 45 دولاراً وسعره الحالي الذي جاوز الـ 70 دولاراً". وبين أن "الموازنة التكميلية هي الحل الأمثل لتغيير سعر صرف الدولار من خلالها وتصحيح اخطاء الموازنة الاتحادية لسنة 2021 خصوصا من ارتفاع اسعار النفط العالمية".

قبل ذلك، أوضحت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، ندى شاكر جودت، حقيقة وجود توجه نيابي لتعديل سعر النفط في قانون الموازنة، بعد ارتفاع أسعار النفط فوق الـ 70 دولارا للبرميل الواحد في الاسواق العالمية والذهاب نحو تقليل سعر الصرف لسابق عهده.وقالت جودت، لـ(بغداد اليوم)، إن "سعر برميل النفط في الموازنات دائما ما يكون بأقل عن سعره في الأسواق العالمية، إذ لا يمكن جعل السعر مقارب للسعر الحقيقي، وثم ينخفض بأقل مما مثبت في الموازنة لأن هذا سيمهد لكارثة اقتصادية كبيرة وخطيرة".واضافت أن "البرلمان العراقي لا ينوي تغيير سعر برميل النفط في الموازنة لعام 2021، إذ لا توجد ثقة في أسعار النفط، لأنها غير ثابتة، ولهذا سيبقى السعر كما هو رغم الارتفاع، والفائض سيذهب نحو الموازنة التكميلية".وتابعت جودت أن "ارتفاع سعر النفط مؤخراً، يغني الحكومة العراقية عن رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، لذا عليها التراجع عن هذه الخطوة ، خصوصاً ان رفع النفط سوف يقلل بشكل كبير العجز المالي في الموازنة".وفي وقت سابق، قفزت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتبلغ أعلى مستوى في أكثر من عام، وذلك بعد تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة وقرار أوبك وحلفاؤها عدم زيادة الإمدادات في أبريل، كما يتزامن مع الهجمات على منشآت نفطية سعودية.

وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الأحد (07 آذار 2021)، أن الحراك السياسي ما زال مستمراً داخل مجلس النواب، مع وجود تواقيع برلمانية قدمت إلى المالية النيابية من أجل إعادة سعر صرف الدولار أمام الدينار أو تقليل السعر الحالي.وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحراك السياسي بهذا الخصوص ما زال مستمراً، حتى هناك طلبات قُدمت بتواقيع عدد كبير من أعضاء البرلمان إلى المالية النيابية، من أجل سعر صرف الدولار".وأضاف، أن "تلك التواقيع بقت على حالها، لأن اللجنة المالية والبرلمان لا يمتلكان أية صلاحية في تعديل أو إعادة سعر صرف الدولار"، مؤكدًا أن "هذا الأمر من صلاحية البنك المركزي حصرًا".وبيّن، أن "الحكومة من الصعب أن تذهب في هذا الاتجاه، لأن تغيير سعر الصرف أو إعادته إلى سعره السابق يحتاج إلى إعادة صياغة مشروع قانون موازنة 2021 من جديد".

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