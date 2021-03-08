قيادي في الفتح رداً على دعوة الكاظمي: العراق لا يحتاج لحوار وطني.. رئيس الوزراء قصد هؤلاء

وفي كلمة له، بثها التلفزيون الرسمي، في الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم، تحدث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن ان رسالة زيارة البابا فرنسيس إلى العراق وصلت الى العالم أجمع، فيما دعا جميع القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية، والمعارضة لحكومته الى حوار وطني شامل، يضمن حق العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره.
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