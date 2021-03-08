2021/03/08 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادعلق القيادي في تحالف الفتح، أبو ميثاق المساري، الاثنين ( 8 آذار 2021)، على دعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لحوار وطني يشمل كل الاطراف المشاركة في العملية السياسية والمعارضة لحكومته.وقال المساري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الكاظمي، يحاول توظيف زيارة البابا الى العراق، لمحاكاة بعض الاطراف والإيحاء لهم بإمكانية جذبهم للعملية السياسية".وبين ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يحاول توظيف زيارة البابا بشكل غير مدروس، والذي يمكن يأتي بنتائج كارثية وعكسية عليه شخصياً وعلى مجمل العملية السياسية".وأكد ان "العراق لا يحتاج الى أي حوار وطني، فكل الاطراف السياسية متواصلة مع بعضها ولا توجد اي قطعية بين كل الاطراف".

وفي كلمة له، بثها التلفزيون الرسمي، في الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم، تحدث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن ان رسالة زيارة البابا فرنسيس إلى العراق وصلت الى العالم أجمع، فيما دعا جميع القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية، والمعارضة لحكومته الى حوار وطني شامل، يضمن حق العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في الفتح رداً على دعوة الكاظمي: العراق لا يحتاج لحوار وطني.. رئيس الوزراء قصد هؤلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في الفتح رداً على دعوة الكاظمي: العراق لا يحتاج لحوار وطني.. رئيس الوزراء قصد هؤلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).