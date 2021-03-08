نائب يوضح مضمون 3 مواد خلافية متبقية من قانون المحكمة الاتحادية ويؤكد: سيصوت عليها السبت

2021/03/08 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

حدد عضو اللجنة القانونية، محمد الغزي، الإثنين، 08 آذار، 2021، مضمون 3 مواد خلافية متبقية من قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وقال الغزي في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الخلافات السياسية بشأن قانون المحكمة الاتحادية العليا مستمرة منذ 17 عاماً"، مبينا أن "المواد 2 و 3 و 12 من قانون المحكمة الاتحادية المتبقية سيصوت عليها السبت المقبل".

واضاف أن "المادتين 2 و 3 هناك تفاهمات عالية بشأنهما وهما تتعلقان بـطريقة اختيار القضاة والفقهاء"، لافتا إلى أن "المادة 12 هي المادة الخلافية الرئيسية وتختص بطبيعة القرارات وتشكيلة المحكمة".

وبين أن "هناك شبه إتفاق نهائي على اختيار 9 قضاة يمثلون المحكمة العليا إضافة إلى 4 فقهاء".

وبخصوص المواد المصوت عليها اليوم قال الغزي إن "المادة 8 المصوت عليها اليوم حددت عمر عضو المحكمة الاتحادية قبل الإحالة للتقاعد بأن لا يتجاوز 72 عاماً ، فيما تتعلق المادة 10 برواتب ومخصصات الأعضاء و المادة 21 أحلنا فيها إعضاء المحكمة الاتحادية الحاليين للتقاعد".

وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب، مساء الإثنين، على 3 مواد خلافية من قانون المحكمة الاتحادية من أصل 6 مواد مؤجلة.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس إن "المجلس صوت اليوم على المواد 8 و 10 و 21 من قانون المحكمة الاتحادية".

والفقرات الخلافية المتبقية هي 2 و 3 , 12.وصوت المجلس يوم الخميس الماضي على 18 مادة من قانون المحكمة الاتحادية.

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