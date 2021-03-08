العاهل الاردني يصل الى الرياض بزيارة مفاجئة

2021/03/08 | 21:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مساء اليوم الاثنين إلى العاصمة السعودية الرياض,واستقبل العاهل الأردني لدى المطار من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان./انتهى3

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