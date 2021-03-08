قيادة عمليات البصرة : اعتقال ١٢ مطلوبا ضمن الصفحة الرابعة لعمليات / الوعد الصادق /

2021/03/08 | 21:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعتقلت قيادة عمليات " البصرة ١٢ مطلوبا للقضاء ضمن الصفحة الرابعة لعمليات / الوعد الصادق / التي انطلقت اليوم في محافظة البصرة.وقال قائد العمليات اللواء الركن أكرم صدام مدنف " في بيان صحفي " ان وحدات الجيش العراقي وبإسناد طيران الجيشنفذت عملية لمطاردة المطلوبين للقضاء بالقرب من الحدود الفاصلة مع محافظة ميسان وبدأنا باستراتيجية جديدة في البحث على أوكار المطلوبين ومطاردتهم في الأماكن النائية والبعيدة عن الأنظار حسب المعلومات الاستخبارية.لافتا الى ان العمليات كانت سريعة ومتواصلة في مطاردة المطلوبين وذلك بعد المناشدات التي اطلاقها أبناء محافظة البصرة والتوقف الحاصل بسبب انشغال القوات الأمنية بعمليات فرض حظر التجول .وأشار قائد العمليات الى وجود التنسيق الأمني والاستخباري مع قيادات العمليات للمحافظات المجاورة في مجال مذكرات إلقاء القبض ومطاردة المطلوبين ./انتهى

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