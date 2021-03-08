في بيان..حزب الله يعلق على زيارة البابا فرنسيس إلى العراق

2021/03/08 | 21:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد حزب الله بزيارة البابا فرنسيس إلى العراق الشقيق ونتائجها الإيجابية، وخاصة لقاءه سماحة آية الله العظمى المرجع السيد علي السيستاني....

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