أتلتيكو مدريد يسخر من الريال برسالة مشفرة

2021/03/08 | 21:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر أتلتيكو مدريد، رسالة مثيرة، اليوم الإثنين، في ظل الجدل القائم حول الأداء التحكيمي في ديربي مدريد.

وانتهى اللقاء الذي أقيم بين أتلتيكو وجاره الريال، على ملعب واندا متروبوليتانو، مساء الأحد، بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن مباريات الجولة 26 لليجا.

وحتى الآن، هناك جدل واسع حول حرمان ريال مدريد من الحصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد داخل المنطقة رغم استعانة حكم الميدان بتقنية الفيديو المساعد.

ونشر أتلتيكو مدريد رسالة عبر حسابه الرسمي على تويتر، جاء فيها: “إنهم ينتقدون حتى النجاحات.



اعتاد البعض أن تكون الرياح لصالحهم دائما”.

وتشير تلك الرسالة إلى احتجاجات ريال مدريد على أداء حكم المباراة، وحرمانهم من الحصول على ركلة جزاء.

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