السماوة يواجه نفط ميسان في لقاء الجريحين

2021/03/08 | 21:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنطلق غدًا الثلاثاء، منافسات الجولة 23 من عمر الدوري العراقي الممتاز، بإقامة 4 مباريات.

وتتجدد طموحات عدد من الأندية، التي تصارع من أجل الابتعاد من مناطق الهبوط، فيما تسعى أندية المقدمة من اللحاق بالمتصدر القوة الجوية.

النفط × زاخو

تعد مواجهة النفط وزاخو، مهمة على مستوى جدول الترتيب، نظرًا لتساوي الفريقين في الرصيد (31 نقطة).

مباراة الغد فرصة لكسر التساوي بين الطرفين والانفراد بالمركز السادس، لذا يرى الطرفان أن المباراة بنقاط مضاعفة.

زاخو يدخل المباراة بثوب الجريح، بعد خسارة مثيرة للجدل أمام الشرطة، أما النفط قادم من تعادل مع أمانة بغداد.

السماوة × نفط ميسان

يستضيف ملعب السماوة، مواجهة السماوة مع نفط ميسان، في لقاء الجريحين.

وخسر السماوة في الثواني الأخيرة أمام النجف، وسيكون مطالبًا بالفوز لتحسين ترتيبه، حيث يتذيل الجدول برصيد 18 نقطة.

أما نفط ميسان مع مدربه الجديد عدي إسماعيل، يتطلع لمحو آثار الخسارة في الجولة الماضية أمام نفط الوسط، علمًا بأن الفريق يحتل المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

نفط الوسط × الكرخ

سيعود نفط الوسط لخوض مبارياته أمام الكرخ، على ملعب كربلاء الدولي، بقرار من مجلس الإدارة.

ويسعى نفط الوسط لاستعادة مكانته، بعدما تصدر المسابقة 13 جولة، أما الكرخ الذي يقوده ثائر أحمد، يريد تعزيز فوزه في الجولة الماضية على نظيره الديوانية.

نفط الوسط يحتل المركز الخامس برصيد 35 نقطة، أما الكرخ يأتي تاسعًا برصيد 27 نقطة.

الطلبة × أمانة بغداد

يتطلع الطلبة لتصحيح مسار نتائجه أمام أمانة بغداد، رغم الظروف التي مر بها الفريق، والتعادل في الجولة الماضية أمام الزوراء.

جماهير الطلبة تريد تأمين موقع الفريق بعيدًا عن المناطق المهددة بالهبوط، أما أمانة بغداد يبحث عن فرصة الاستقرار بعد تذبذب نتائجه.

ويحتل أمانة بغداد، المركز العاشر برصيد 27 نقطة، أما الطلبة يأتي في المركز 18 برصيد 21 نقطة.

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