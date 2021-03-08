وظيفة الله - سعود سالم

2021/03/08 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم عودة إلى الله١-;- - "خرجت إلى الحج فاستقبلني رجل في بعض المتاهات فقال : يا أبايزيد إلى أين؟ فقلت: إلى الحج، فقال : كم معك من الدراهم؟ فقلت : معي مئتا درهم، فقال : طف حولي سبع مرات وناولني المائتي درهم فإن لي عيالا، فطفت حوله وناولته المائتي درهم" أبو يزيد البسطامي٢-;- - الفضيلة أو الميزة الوحيدة لله، هي إستحالة وجوده. -;-٣-;- - لا شك أن العالم يعاني اليوم من ......





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