مصدر برلماني لـ”النور” يرجح عقد جلسة الموازنة الاثنين المقبل

2021/03/08 | 21:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر برلماني، اليوم الاثنين، بإمكانية عقد جلسة الموازنة الاسبوع المقبل.وقال المصدر لـ”النور نيوز” إنه” من المرجح عقد جلسة الموازنة يوم الاثنين المقبل”.

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